الوضع في السودان ..سفارة المملكة ترصد 8 مغاربة يزورون الخرطوم

هبة بريس - الرباط

أفادت سفارة المملكة المغربية بالسودان، في بلاغ، أن خلية الأزمة والتتبع الخاصة بالسفارة قد رصدت، هذا اليوم وإلى حدود الساعة، ثمانية مواطنين مغاربة يزورون العاصمة الخرطوم.

وأكدت سفارة المملكة المغربية في البلاغ ذاته أنه تم التواصل معهم على وجه السرعة، وتم الاطمئنان على وضعهم وأمنهم.

وكشفت السفارة أنها عمدت إلى مدهم بالمعلومات الضرورية، ولتقديم الخدمات الكفيلة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

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