وزير الداخلية الاسباني يشيد بجهود القوات المغربية في التصدي لمحاولة اقتحام سبتة المحتلة

هبة بريس -متابعة

أشاد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، بتدخل القوات العمومية المغربية من أجل التصدي لمحاولة اقتحام جماهية قام بها مهاجرون سريون صبيحة أمس الجمعة .

وقال وزير الداخلية الاسباني، أن القوات المغربية تصدت بنجاح لمحاولة حوالي 300 مهاجر سري من الوصول إلى السياج الحدودي دون أن تتدخل القوات الإسبانية، مشيرا الى ان هذا التدخل من طرف القوات المغربية يُبرز مدى أهمية التعاون بين البلدين في محاربة الهجرة السرية.

وأسفرت محاولة اقتحام سياج سبتة المحتلة أمس الجمعة، عن 14 عنصرا من القوات المغربية وإصابة 6 مهاجرين، إضافة إلى توقيف 70 مهاجرا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0