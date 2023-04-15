تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت تشاد، اليوم السبت 15 أبريل، عن إغلاق حدودها مع السودان في ظل الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذا البلد المجاور.

وتعيش السودان منذ صباح اليوم السبت على إيقاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية، عزيز محمد صالح، في بيان، إنه “في مواجهة هذه الظروف المضطربة قررت تشاد إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر”.

وتشترك تشاد مع السودان في حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في شرق البلد المجاور لإقليم دارفور الذي كثيرا ما يشهد أعمال عنف قبلية.

وأثارت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قلقا عربيا ودوليا واسعا وسط دعوات إلى التهدئة وضبط النفس.

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