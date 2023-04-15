دقيقتين فقط لمزراوي مع بايرن ميونيخ منذ قدوم توخيل !

هبة بريس : القسم الرياضي

يعيش الدولي المغربي نصير مزراوي وضعا صعبا مع بايرن ميونيخ الألماني منذ إقالة جوليان ناجلسمان وقدوم توماس توخيل، إذ لم يلعب الظهير الأيمن المغربي سوى دقيقتين فقط في عهد المدرب الجديد.

وظل مزراوي حبيس مقاعد البدلاء في المباراة الأولى لتوخيل مع بايرن أمام بوروسيا دورتموند، وغاب عن المباراة الموالية أمام فرايبورغ في كأس ألمانيا بداعي المرض، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 88 من مباراة فريقه ضد فرايبورغ في الدوري.

ولازم مزراوي مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وأمام هوفنهايم في الدوري، ما يثير الكثير من المخاوف بشأن مستقبل اللاعب مع العملاق البافاري مع قدوم توماس توخيل.

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