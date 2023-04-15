هند السعديدي يسطع نجمها في مسلسل “لمكتوب”

2023-04-15 / 20:04
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نجلاء مزيان- هبة بريس

أشاد العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة المغربية هند السعديدي الملفت و الباهر في المسلسل الدرامي “لمكتوب”.

و اعتبر ذات النشطاء، أن مشاركة السعديدي في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني هو قيمة مضافة للعمل، بحيث أن إتقانها في تقمص شخصية “زهرة” جعل إسمها يتفوق على الشخصيات الرئيسية.

هذا و تعد الفنانة المغربية هند السعديدي من أبرز النجوم الموجودين في الساحة الفنية..فقد تألقت في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية وطرقت أبواب النجومية بدون شوائك تلجم ابداعها المرفرف في سماء التمثيل، لتكسب بذلك لنفسها مساحة جماهيرية يعتد بها في توهجها الابداعي.

وجدير بالذكر أن مسلسل ” لمكتوب” هو من إخراج علاء أكعبون و سيناريو فاتن اليوسفي، و تشخيص كل من دنيا بوطازوت، مريم الزعيمي،هند بنجبارة،سكينة درابيل، رفيق بوبكر،سلوى زرهان، أنس الحمدوشي،ربيع القاطي، وينزا و هند السعديدي.

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