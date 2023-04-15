ميلانُـو .. إفطار رمضاني يجمع مغاربة لدعم حوار الأديان وقيم التسامح

2023-04-15 / 18:57
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

حرص حفل إفطار جماعي على الاحتفال بمنتصف شهر رمضان الأبرك بمدينة ميلانُـو، من تنظيم صناع الأمل بمشراكة فعاليات المجتمع المدني ، في استحضار لطقوس المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.

هذا الكرم الرمضاني ليس في واقع الأمر سوى واحدا من تجليات روح الضيافة والإحسان التي يتميز بها المغاربة، وتتجسد بشكل أكبر خلال الشهر الفضيل الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين والذي تتكاثر خلاله أعمال الخير. وتضمن الحفل، الذي حضره عبد العزيز البوزوري ، القنصل المساعد للمملكة ميلانُـو، وعدد من رؤساء المصالح الإيطالية بالمدينة، وعدد كبير من أفراد الجالية المغربية والمسلمة، تقديم لوحات فنية من إبداع فرق موسيقية محلية تغنت بفضائل رمضان وقيم التسامح والتعايش.

كما شكلت هذه المبادرة الجميلة مناسبة للتعريف بالعادات والتقاليد المغربية التي تميز هذا الشهر الأبرك، وكذا فرصة لتقريب الحضور من قيم الاعتدال التي تطبع تدين المغاربة ، إلى جانب تكريس قيم التعايش والإخاء والعيش المشترك بين الشعوب ، مع تمكين أفراد الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا من استحضار الأجواء الرمضانية كما عايشوها في بلدهم الأم.

وفي تقديم الحفل، أعرب مصطفى الرباح، الكاتب العام جمعية صناع الأمل ، عن “سعادته للتجاوب الذي لقيته المبادرة من كل المكونات المحلية، من سلطات وجمعيات وأفراد الجالية، ما يشكل حافزا قويا لمواصلة العمل نحو ترسخ وجود مغربي إيجابي وفعال”.

وأضاف المتحدث ذاته: إن هذا الحفل الرمضاني، يعد مناسبة لتعزيز لحمة المغاربة في إيطاليا، تماشيا مع مقاصد شهر رمضان.
ومثل هذه الأنشطة تعمل على التعريف بالوجه المشرق للمغاربة، دينيا وثقافيا، والمساهمة في إعادة النظر في الصورة النمطية التي تلتصق بالمسلمين في عموم الدول الغربية”.

وقال بالمناسبة القنصل المساعد ، إن هذه المبادرة تستهدف بالأساس دعم وتعزيز الروابط والعلاقات بين أفراد الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا ، وإبراز العادات والتقاليد المغربية الأصيلة ، وتشبث المغاربة بموروثهم الحضاري والثقافي ، إلى جانب التعريف بقيم ومبادئ الدين الاسلامي .

وأضاف عبد العزيز البوزوري، أن هذه المناسبة بما يميزها من حضور للأطباق المغربية الأصيلة التي تميز مائدة الإفطار خلال شهر رمضان ، تهدف إلى خلق أجواء روحانية لأفراد الجالية المغربية ، وتشجيعهم على التلاقي والتآخي، وربط العلاقات المتينة بين العائلات ، بالإضافة إلى إبراز خصوصيات العادات والتقاليد المغربية الأصيلة التي تطبع هذا الشهر العظيم .

أضاف كذلك ، أن الفطور الرمضاني حضرته مجموعة من الشخصيات المغربية والإيطاليّة ومسؤولي بلدية ميلانُـو ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من أجل تعريفهم بالعادات والتقاليد المغربية المرتبطة بهذا الشهر الأعظم ، وكذا بقيم التسامح والتضامن ، والتي تشكل النقطة الرئيسة ضمن العادات والتقاليد المغربية.

وفي الختام أجمع المنظمون على أن المغرب لطالما كان، ولا زال، أرضا للتعايش والتسامح، مشيدين بالنموذج الديني المغربي القائم على إمارة المؤمنين، والداعي للتعايش والتقارب بين الحضارات، بفضل رؤية الملك محمد السادس ودوره الريادي في نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات.

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