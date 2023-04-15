بعدما سجل هدفا وصنع آخرا.. أملاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلد الوليد ضد فياريال

2023-04-15 / 18:16
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هبة بريس : القسم الرياضي

حصل الدولي المغربي سليم أملاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها فريقه بلد الوليد على مضيفه فياريال بهدفين لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل أملاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 2، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله مواطنه جواد الياميق في الدقيقة 34.

ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب أملاح مع بلد الوليد هذا الموسم في الدوري، علما أنه انضم إلى الفريق الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما إليه من ستاندار دو لييج البلجيكي.

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