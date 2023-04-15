اشتباكات السودان ..البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف لضبط النفس ووقف إطلاق النار

2023-04-15 / 18:12
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هبة بريس -

أعرب البرلمان العربي عن قلقه إزاء التطورات الجارية في السودان وخاصة العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

ودعا البرلمان العربي كافة الأطراف السودانية، في بيان، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار، حماية لأرواح الشعب السوداني والحفاظ مقدرات الدولة.

وطالب كافة الأطراف بأن تضع نصب أعينها المصالح العليا للشعب السوداني والعمل على كل ما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت، صباح اليوم ، في العاصمة السودانية الخرطوم ، بين الجيش وقوات الدعم السريع . وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تجري بين الجيش والدعم السريع ، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

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