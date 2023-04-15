استئنافية طنجة تدين شخصا بالسجن النافذ بتهمة تقبيل سائحة أجنبية ومداعبتها
هبة بريس - مكتب طنجة
أصدرت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حكما يقضي بادانة شخص بالحبس النافذ لمدة سنتين، في قضية تتعلق بتقبيل سائحة أجنبية ومداعبتها.
وفي تفاصيل القضية ، فالمدان يعمل بائعا للفخار، توبع بتهمة “هتك عرض سيدة أجنبية والإخلال العلني بالحياء”، بعدما كانت الضحية قد رفعت ضده شكوى قضائية.
وحاول المتهم نفي الاتهامات الموجهة اليه، قبل ان يعترف واعترف بتقبيله السائحة لكن برضاها، حيث أنها كانت تتردد على محله ولها علاقة وطيدة به، غير ان هيئة المحكمة لم تقتنع بما قاله المتهم، لتقضي في حقه بالحبس لمدة سنتين بالتهمة المذكورة.
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2 تعليقات
حكمة المحكمة:
١- جريمة اغتصاب جماعي لبنت قاصر بتيفلت: سنتين سجنا موزعة على المدانين.
٢- جريمة تقبيل سائحة أجنبية ومداعبتها بطنجة : سنتين سجن على المدان.
فرق كبييييييير بين الجريمتين و بنفس العقوبة؟ اين يكمن السر:
١- بنت مغربية قاصر بتيفلت
٢- سائحة أجنبية بطنجة
هتك عرضها وأخذ سنتين ؟؟ بهاته الأحكام سوف تبحثون عن مشاكل مع دول الغرب التي تقدس شرف المرأة والعقوبة تصل حتى 30 سنة