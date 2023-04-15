طنجة ..اعتداء على نائب رئيس جمعية لحقوق المستهلكين

2023-04-15 / 17:20
هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، محسن البقالي، لاعتداء ليلة يوم الأحد 09 أبريل الجاري بعدما كان يشرف مباشرة وبصفته الجمعوية وباعتباره ناشطا مدنيا ملتزما، على تسيير فعاليات دوري رمضان لكرة القدم المصغرة لفائدة شباب منطقة دار الشاوي مسقط رأسه.

وعبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، عن تضامنها المطلق مع نائب الرئيس على إثر هذا الحادث المأساوي الذي تعرض له، والذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه والرأس، استدعى تدخلا طبيا مستعجلا تطلب رتقها ب 23 من الغرز الطبية.

ونددت الرابطة، بهذه الأفعال الإجرامية، معلنين مساندتها وتضامنها مع محسن البقالي في محنته هذه، ملتمسة وكلها ثقة في العدالة من أن القانون سيعرف تطبيقه الحق، وأن المعتدي سينال الجزاء المقرر قانونا، وذلك ردعا لمثل هذه الأفعال الإجرامية.

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