السودان .. مقتل 3 مدنيين في اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع
قتل ثلاثة مدنيين في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت نقابة الأطباء السودانية في بيان على حسابها على ” فيسبوك ” ” قتل شخصان في مطار الخرطوم وقتل شخص آخر في الأبيض (شمال كردفان في وسط السودان) “.
وأضاف البيان أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عشرات الإصابات يجري حصرها من بينها إصابات مستقرة.
وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قد اندلعت ، في وقت سابق اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم ، بين الجيش وقوات الدعم السريع ، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران بالقرب من قاعدة في جنوب الخرطوم تتمركز فيها قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخضمه الحالي .
وبرزت مؤخرا خلافات عميقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، وخاصة فيما يتصل بدمج ” الدعم السريع ” في الجيش ، المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من دجنبر الماضي.
9 تعليقات
اللهم نستودعك السودان اهله وأمنه وامانه احفظ جمييييع اهلنا بعينك التي لا تنام ..
كل الدعم للجيش السوداني بقيادة البرهان ضد مليشيات ومرتزقة قوات الدعم السريع العمق ..
اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن..
اللهم احفظ العباد والبلاد ا.للهم احفظ السودان يارب شعبها الوفي..
يجب القضاء على قوات الدعم السريع..
اللهم اكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن . نسأل الله تعالى لهم العفو والعافية والسلامة..
كل الدعم للشعب السوداني الشقيق ..
اللهم احفظ شرعية السودان ..
اللهم احفظ بلاد المسلمين والاسلام يارب العالمين..