اختبر ذكائك.. اكتشف أيهما أم الطفل في الصورة

هبة بريس - وكالات

تتحدى هذه الدعابة الدماغ البشري، وتنحني للعقل الذي يصل لإجابة صحيحة خلال ثوان.

كل ما عليك فعله حرفياً هو التحديق جيداً بالصورة المرفقة، والتركيز بعواملها حتى الوصول إلى أم الطفل الحقيقية.

ففي الصورة سيدتان وطفل يلهو بينهما مع ألعاب متناثرة على الأرض، إلا أن تركيزاً بسيطاً قد يحل اللغز، فالقائمون على الأحجية أكدوا أن العباقرة فقط هم من بإمكانهم إيجاد الحل في أقل من 7 ثوان.

أي من المرأتين أم الصبي؟

للوهلة الأولى قد لا يقفز إلى رأسك أي اختلاف يرشدك لحل اللغز، لكن إذا ألقيت نظرة فاحصة ستلاحظ أن هناك بعض التفاصيل التي توضح من هي الأم.

فهناك بعض الدلائل التي تشير إلى هذا الاتجاه، مثل حقيقة أن لون شعر إحدى المرأتين يتطابق مع الصغير، وحقيقة أن الصبي يواجهها أثناء اللعب بألعابه، مما يشير إلى أنه يشعر بالراحة معها أو أنها ليست كذلك فيعاملها كشخص غريب، وفقاً لموقع ” Mirror”.

أيضا، تميل المرأة إلى الأمام في كرسيها تجاه الطفل، مما يعكس الرغبة الطبيعية للأم في حماية طفلها، بينما تسترخي المرأة الأخرى في كرسيها.

ليتبين بعد ذلك أن الدلائل على الأم الحقيقية موجودة، وتحتاج بعض التركيز فقط لمعرفتها.

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