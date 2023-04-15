“مايكل جاكسون كان أرخص”..نشطاء مستاؤون من أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

2023-04-15 / 16:37
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القسم الفني: هبة بريس

أثارت تذاكر حضور حفل عمرو دياب المرتقب في الكويت،جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب أسعارها الباهظة.

ووصل سعر تذاكر الحفل المقرر في 18 ماي على مسرح “أرينا الكويت”، إلى ما يعادل 500 دولار أمريكي.

هذا و قد ورافق إعلان الجهة المنظمة للحفل،و تفاصيل وأسعار التذاكر، التي تم طرحها بفئات عدّة، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ وصل سعر تذكرة الفئة الأولى (VIP) إلى 150 دينارا كويتيا، ما يعادل نحو 500 دولار.

أما التذكرة للفئة الثانية (VIP)، فقد بلغت قيمتها 130 دينارا كويتيا، والتي تعادل 420 دولارا، كما تم طرح تذاكر من فئات؛ VIP B وVIP C و”رويال” والتذكرة الفضية وفئة “البلاتينيوم”، بأسعار تتراوح من 80 ديناراً (250 دولارا) و120 دينارا كويتيا (400 دولار).

و جدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أعربوا عن استنكارهم، كما علّق أحد مستخدمي تويتر على ارتفاع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب ساخرا، في إشارة منه إلى أن أسعار تذاكر حفلات “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون كانت أقل من ذلك، قائلاً “مايكل جاكسون كان أرخص”.

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