اشتباكات السودان.. الجامعة العربية تدعو لوقف فوري لاطلاق النار

هبة بريس - وكالات

دعت الجامعة العربية، اليوم السبت، الى وقف فوري لاطلاق النار في السودان ،وذلك عقب اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع .

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى؛ معربا عن صدمته وشجبه للجوء الي السلاح والاقتتال بين الاخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلي ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري .

وأضاف أو الغيط أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية علي استعداد للتدخل مع الاطراف لتحقيق ذلك.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت، صباح اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم ، بين الجيش وقوات الدعم السريع .

وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تجري بين الجيش والدعم السريع ، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0