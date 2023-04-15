المخابرات العامة السودانية تعلن الدعم السريع “قوة متمردة”

هبة بريس - وكالات

أعلنت المخابرات العامة السودانية، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع أصبحت “قوة متمردة” وذلك وسط استمرار الاشتباكات العسكرية التي تفجرت بينها وبين الجيش السوداني في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.

وذكرت المخابرات العامة السودانية في بيان أن قوات الدعم السريع باتت “قوة متمردة”.

ولكن الجيش السوداني قد صرح بأن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.

إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.

وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.

وأضاف: “قوات الدعم السريع تنشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها لتغطي على سلوكها المتمرد”.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

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