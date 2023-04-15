اشتباكات مسلحة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

هبة بريس - وكالات

اندلعت صباح اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم ، اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تجري بين الجيش والدعم السريع ، وتصاعدت أعمدة الدخان في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة الواقعة بين القصر الرئاسي وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها “تفاجأت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجدها في أرض المعسكرات بسوبا، وضربت عليها حصارا قبل أن تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

كما لفتت إلى أنها “تواصلت مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة بمالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وأطلعتهم على هذا الاعتداء الغاشم ” .

وأعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخضمه الحالي، “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.

من جهته، أكد الجيش السوداني، في بيان ، أن قوات الدعم السريع هاجمت عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم ، واصفاً إياها بالميليشيات.

وأضاف أنه “في مواصلة لمسيرتها بالغدر والخيانة حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى”، إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0