أمام الجمهور.. فاتي جمالي تحرج “البنج” والأخير يرد

2023-04-15 / 14:42
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هبة بريس - القسم الفني

استضاف المنشط مراد العشابي، في حلقة أمس الجمعة، من برنامج “فاصل ونواصل” الرابور “البنج”.

العشابي وبطريقته المعهودة، حاول إثارة غضب “البنج” بأسئلة مستفزة وأخرى “غريبة”، قبل أن ينضم له الجمهور الحاضر لاستكمال الخطة.

وككل حلقة، استضاف العشابي في الفقرة التالية “الضيف المفاجأة” فاتي جمالي، التي أحرجت البنج عندما تقدم للسلام عليها كما تعمدت لوم العشابي على دعوتها لحلقة مع “الرابور المذكور”.

البنج رد بسرعة على استفزازات جمالي، بأجوبة قاسية و”كلاشات” ، قبل أن يقلب الطاولة على العشابي الذي تدخل واكتشف أن البرنامج مجرد “كاميرا خفية”.

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