بسبب الاشتباكات.. سفارة المغرب بالخرطوم توصي أفراد الجالية بالحذر 

2023-04-15 / 14:21
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هبة بريس

على إثر الأحداث الحالية في جمهورية السودان الشقيق، توصي سفارة المملكة المغربية بالخرطوم أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، بتوخي الحيطة والحذر واجتناب التواجد في المناطق التي تعرف أي نوع من أنواع الاشتباكات.

كما طالبت السفارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أفراد الجالية بعدم مغادرة المنازل في الوقت الراهن؛ والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات السودانية المختصة وعدم مخالفتها.

وتضع السفارة المغربية بالخرطوم، يضيف البلاغ، رهن إشارة كل المواطنين المغاربة المتواجدين في السودان رقم الهاتف، 00249123613284، للتواصل مع أفراد الجالية وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة.

كما تدعو السفارة، في هذا الإطار، كافة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر الى السودان إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

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