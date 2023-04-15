بسبب حكيمي.. فرانش مونتانا يسخر من هبة أبوك

2023-04-15 / 13:38
1
القسم الفني: هبة بريس

عقب الضجة التي خلفها خبر يفيد أن صديقة حكيمي هبة أبوك طالبت بنصف ثروته وأملاكه بعد الانفصال عنه، والصدمة التي تلقتها بعد إخبارها أن لاعب المنتخب الوطني لا يملك شيئا، كونه سجل جميع أمواله وأملاكه باسم والدته.

حرص النجم العالمي ذو الأصول المغربية، كريم خربوش المعروف ب “فرانش مونتانا”، على التفاعل مع الموضوع وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر النجم العالمي عبر خاصية ستوري بذات المنصة، -نشر- صورة تجمعه بمواطنه أشرف حكيمي مرفوقة بتعليق ساخر جاء فيه “على الطريقة المغربية”.

هذا، و قد شككت مجموعة من المواقع الإخبارية في صحة خبر تسجيل أشرف حكيمي جميع ممتلكاته في إسم والدته، متهمين الصحيفة الإسبانية بنقل الخبر عن صفحة “فيسبوكية” هاوية دون التأكد من مصدر موثوق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمام الجمهور.. فاتي جمالي تحرج “البنج” والأخير يرد

أمام الجمهور.. فاتي جمالي تحرج “البنج” والأخير يرد

2023-04-15 / 14:42
Photo of اتهموها باحتساء الكحول في رمضان.. نوال الزغبي تخرج عن صمتها

اتهموها باحتساء الكحول في رمضان.. نوال الزغبي تخرج عن…

2023-04-15 / 11:59
Photo of كليوباترا ببشرة سمراء.. إعلان وثائقي لنتفليكس يثير الجدل بمصر

كليوباترا ببشرة سمراء.. إعلان وثائقي لنتفليكس يثير الجدل بمصر

2023-04-14 / 22:53
Photo of ريم فتحي تصدم متابعيها بإطلالتها الجريئة

ريم فتحي تصدم متابعيها بإطلالتها الجريئة

2023-04-14 / 14:27
Photo of مسلسل “كاينة ظروف” يشد متتبعيه وسيناريو “عزيزي الطيب” يلوح في الأفق

مسلسل “كاينة ظروف” يشد متتبعيه وسيناريو “عزيزي الطيب” يلوح…

2023-04-14 / 10:43
Photo of اتهمتها بافتعال المشاكل..كارول سماحة ترد على إليسا

اتهمتها بافتعال المشاكل..كارول سماحة ترد على إليسا

2023-04-13 / 21:48
Photo of “المركز السينمائي “يدعم مهرجانات وتظاهرات بأزيد من 5 ملايين درهم

“المركز السينمائي “يدعم مهرجانات وتظاهرات بأزيد من 5 ملايين…

2023-04-13 / 21:45
Photo of عبد الكبير الركاكنة يؤكد تفاعل التعاضدية الوطنية للفنانين مع حالة حميد نجاح

عبد الكبير الركاكنة يؤكد تفاعل التعاضدية الوطنية للفنانين مع…

2023-04-13 / 16:10
Photo of بعد أقل من 8 أشهر على زواجهما..أنباء عن انفصال ديميت اوزديمير و زوجها

بعد أقل من 8 أشهر على زواجهما..أنباء عن انفصال…

2023-04-13 / 12:17
Photo of حميد زيان: “الصفقة” مسلسل مغربي أمازيغي موجه لكل فئات المجتمع

حميد زيان: “الصفقة” مسلسل مغربي أمازيغي موجه لكل فئات…

2023-04-13 / 11:16

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق