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مق.تل تلميذ بسطات يضع 10 تلاميذ آخرين وراء القضبان

2023-04-15 / 12:12
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تلميذا كان يتابع دراسته الثانوية بالسنة الأولى باك بالثانوية التأهيلية البحثري بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، توفي داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني متأثرا بجروح خطيرة، قيل أنها ناجمة تبادل لإطلاق وابل من الأحجار من قبل تلاميذ فيما بينهم بعد خروجهم من فصولهم الدراسية.

عناصر الدرك الملكي بسطات، فتحت تحقيقاتها الفورية في الحادث تحت اشراف قائد السرية وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وبعد توسيع دائرة البحث والتقصي، تم توقيف 10 تلاميذ يشتبه في علاقتهم بالموضوع من بينهم اثنين قاصرين، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لإحالتهم على انظار العدالة.

هذا وكشفت مصادر هبة بريس، أن موجه حزن واستياء تسود بين صفوف تلاميذ وتلميذات المؤسسة وباقي أطرها التربوية والإدارية على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد التربوي خلال هذا الشهر الفضيل، مما جعل الجميع يصطفون في ساحة المؤسسة صباح اليوم السبت لتلاوة الفاتحة على روح الفقيد.

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تعليق واحد

  1. لم يتضمن الخبر في عنوانه اقليم سطات وأشار فقط الى سطات مما يوحي بأنها المدينة

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