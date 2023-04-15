الصورة تعبيرية

هولندا تسمح بالقت.ل الرحيم للأطفال دون سن 12 عامًا

2023-04-15 / 11:33
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، أن القتل الرحيم للأطفال الصغار الذين يعانون أمراضًا مستعصية تتسبب لهم بمعاناة لا تطاق، سيصبح مسموحًا في هولندا، تلبية لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ”مجموعة صغيرة” تتألف من 5 إلى 10 أطفال دون سن الثانية عشرة في السنة، ممّن “تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم”.

وقال وزير الصحة الهولندي إرنست كويبرز إن “هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتًا حتميًا… متوقعًا في المستقبل المنظور”.

وشدد في رسالة إلى البرلمان على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة “عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق”.

والقتل الرحيم قانوني حاليًا في هولندا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختبر ذكائك.. اكتشف أيهما أم الطفل في الصورة

اختبر ذكائك.. اكتشف أيهما أم الطفل في الصورة

2023-04-15 / 16:32
Photo of اشتباكات السودان.. الجامعة العربية تدعو لوقف فوري لاطلاق النار

اشتباكات السودان.. الجامعة العربية تدعو لوقف فوري لاطلاق النار

2023-04-15 / 16:19
Photo of حميدتي: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي

حميدتي: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي

2023-04-15 / 15:50
Photo of البرهان: الجيش يسيطر على المطار والقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش

البرهان: الجيش يسيطر على المطار والقصر الرئاسي ومقر قيادة…

2023-04-15 / 15:43
Photo of المخابرات العامة السودانية تعلن الدعم السريع “قوة متمردة”

المخابرات العامة السودانية تعلن الدعم السريع “قوة متمردة”

2023-04-15 / 15:27
Photo of زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا

زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا

2023-04-15 / 13:28
Photo of بايدن: خطتي الترشح مجددا.. وسأعلن القرار قريبا

بايدن: خطتي الترشح مجددا.. وسأعلن القرار قريبا

2023-04-15 / 12:40
Photo of اشتباكات مسلحة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

اشتباكات مسلحة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم…

2023-04-15 / 11:22
Photo of فرنسا.. ضحايا في حادث دهس في بوردو

فرنسا.. ضحايا في حادث دهس في بوردو

2023-04-15 / 10:49
Photo of ترامب: الاقتصاد الأمريكي ينهار.. ولن نكون المعيار العالمي قريبا

ترامب: الاقتصاد الأمريكي ينهار.. ولن نكون المعيار العالمي قريبا

2023-04-15 / 09:37

تعليق واحد

  1. الحكومات بدات تتخلص من مواطنيها والاباء تعبوا
    مبادىء الحرية والغوغائية وقانون الوحشية
    الحمد لله ولاحول ولاقوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق