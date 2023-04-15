اتهموها باحتساء الكحول في رمضان.. نوال الزغبي تخرج عن صمتها

2023-04-15 / 11:59
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القسم الفني: هبة بريس

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عقب اتهامها باحتساء مشروب كحولي خلال شهر رمضان، أثناء غنائها في إحدى الحفلات.

وفي التفاصيل، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورة من مقطع فيديو تظهر فيه الزغبي وهي تغني أثناء جلوسها على طاولة مليئة بالمشروبات مرجحين أنها كانت تحتسي مشروب كحولي.

و لم تتأخر الزغبي في الرد قائلة: “أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة! ومين قلّو إنو كحول! شو هالعالم هيدي ولوووو”.

وحظي رد نوال الزغبي على تلك التغريدة بتفاعل كبير، حيث علّق مدير التصوير تامر رضوان بالقول: “ليس هناك داعي للرد، الجميع يحترمك ويعلم فنك الراقي”.

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