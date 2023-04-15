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أمن تمارة يوقف شخصا متورطا في تزوير الأوراق المالية وتداولها

2023-04-15 / 11:14
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 15 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تزوير أوراق مالية واشترى بواسطتها هاتفا محمولا، كان معروضا للبيع على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمنطقة “الهرهورة”.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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