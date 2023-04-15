“الشغب الرياضي” يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من إيقاف شخص محسوب على فصيل لمشجعي كرة القدم كان يعرقل حركة سير الناقلات ويهدد سلامة مستعملي الطريق باستخدام السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام المشتبه فيه رفقة أربعة أشخاص آخرين، ينتمون لفصيل محسوب على مشجعي نادي محلي لكرة القدم، برشق المواطنين بالقنينات الزجاجية انطلاقا من سيارة خفيفة، مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط المشتبه فيه الموقوف، بينما مكنت عملية التفتيش من العثور بداخل سيارته على ستة أسلحة بيضاء وأداتين راضتين و15 قنينة زجاجية كانت موجهة لتهديد سلامة المواطنين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
9 تعليقات
المغرب هو البلد الوحيد الذي يعرف الشغب داخل الملاعب الرياضية لهذا يجب على السيد الحموشي أن يكثر من الكاميرات المراقبة المستمرة في جميع جوانب الملاعب داخلها وخارجها من أجل حماية ممتلكات المواطنين .
الذين يقومون بعمليات التخريب والشغب هم ذوي السوابق القضائية وخرجي السجون هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي ممتلكات الدولة والمواطنين يجب على السلطات الأمنية أن تحد من انتشار ظاهرة الشغب داخل الملاعب الرياضية بجميع معايرها ..
كل ما أقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات التخريب والشغب وهذا راجع إلى قلة التوعية والتربية الخلقية.
الغاء كرة القدم في المغرب وهذا هو نظري…
يجب على السلطات القضائية ان تقوم بالقبض عليه ولا تطلق سراحه وتقوم بمحاكمته على الفور بالسجن لمدة طويلة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق ممتلكات الدولة والمواطنين.
ربما هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات التخريب والشغب راجع إلى خلق الفتن والفوضى داخل الملاعب الرياضية وخارجها…
هؤلاء الاشخاص لا يمتلكون روح وطنية شاملة التربية الخلقية ماكفايا من هذه الظاهرة التي تخرب إقتصاد الوطني ألا يكفيكم ما نحن نعيش فيه من معيشة قاسية
إنها أضحوكة المغاربة هههههههههههه، يقولون انهم سينظمون (المونديال ) كيف ذالك ؟؟؟؟؟؟؟ ، ونحن لحد الآن لم نحد من هذه الظاهرة الشغب الرياضي ..
أعتقد ان الشغب الرياضي لا يمكن أن ينبعث من الجمهور الغيور على وطنه وواعي ..المشاغبين هم هؤلاء المفسدين والمجرمين والارهابيين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.