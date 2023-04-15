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“الشغب الرياضي” يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2023-04-15 / 10:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من إيقاف شخص محسوب على فصيل لمشجعي كرة القدم كان يعرقل حركة سير الناقلات ويهدد سلامة مستعملي الطريق باستخدام السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام المشتبه فيه رفقة أربعة أشخاص آخرين، ينتمون لفصيل محسوب على مشجعي نادي محلي لكرة القدم، برشق المواطنين بالقنينات الزجاجية انطلاقا من سيارة خفيفة، مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط المشتبه فيه الموقوف، بينما مكنت عملية التفتيش من العثور بداخل سيارته على ستة أسلحة بيضاء وأداتين راضتين و15 قنينة زجاجية كانت موجهة لتهديد سلامة المواطنين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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