الخدمات الإدارية للقنصليات المغربية بإيطاليا تواصل تميزها وسط استحسان الجميع

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

رغم الإكراهات والضغط الكبير لأفراد الجالية المغربية المقيمة على إمتداد التراب الإيطالي تواصل القنصليات المغربية مجهوداتها الجبارة من أجل جعل العمل القنصلي في متناول الجميع ، محققة بذلك نسبا عالية في إستقبال المرتفقين وقضاء مآربهم دون أية عراقيل تذكر.

وفي هذا الصدد وضمانا لجودة الخدمات تتتبع سفارة المغرب في هذا البلد الأوروبي بتنسيق مع السادة القناصلة العامون كل كبيرة وصغيرة.

وحيث ان وزارة الخارجية صممت لهذا الغرض موقعا إليكترونيا خاصا بنظام المواعيد والتزمت بمراقبته ومواكبته لقطع الباب أمام السماسرة الذين ألفنا إقتياتهم من خلال طرق مشبوهة، كان لا بد لهؤلاء أن يعلنوا إفلاسهم بطريقة مريبة بمباركة أخطبوطات بشرية لطالما إستفاذت من الإزدحام وحققت أرباحا مالية غير مشروعة.

إن العمل القنصلي بكل التمثيليات المغربية في إيطاليا صار محط إشادة من طرف الجميع ولا تشوبه أية شائبة ، ويعتمد على نظام خاص يستحيل فيه التلاعب سيما في ظل رقمنة أداء واجبات التنبر الذي يعمل كحلقة موازية ضمانا للشفافية والمساواة بين كل المرتفقين.

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