صحيفة “ماركا” الإسبانية تغلط الرأي العام بخصوص أملاك حكيمي ووالدته
لا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، سوى حول خبر اللاعب الدولي المغربي حكيمي وحقيقة إملاكه.
الخبر الذي نقلته عدد من الصحف الاسبانية وفي مقدمتها صحيفة “ماركا”، أفاد أن صديقة حكيمي هبة أبوك طالبت بنصف ثروته وأملاكه بعد الانفصال عنه.
غير أن المفاجأة والصدمة، تضيف الصحيفة، أن لاعب المنتخب الوطني لا يملك شيئا، لأنه سجل جميع أمواله وأملاكه باسم والدته.
خبر الصحيفة الإسبانية، لقي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين أشادت فئة واسعة منهم بمضمونه فيما تساءلت فئة أخرى عن حقيقته ومصدره.
وبعد بحث بسيط، تبين أن الصحيفة الإسبانية نقلت الخبر عن صفحة “فيسبوكية” هاوية دون التأكد من مصدر موثوق.
وتواصلت هبة بريس مع محامي باسبانيا، أكد أن حكيمي وهبة كانا مرتبطين بعقد “pareja de hecho”، غير أن هذه الوثيقة لا تخول لهبة المطالبة بنصف ثروة أشرف.
10 تعليقات
حتا هي مطلعت مرضية راجلها او كان كاع مدار فيها هادشي اللهم لاشماته
كيف مقالها سعد اللمجرد اينة امعلم والله حتى امعلم
اوا متنساهاش غير الهريسة
اللهم لاشماتة منضنش دارها بصح ولا دارها مكينش ابحال ميمتو
تستحق اكتر لانها تعبت عليه اتمنا ان يكون الخبر صحيح
اللعزيز اعلا ميمتو عومرو مايتخص الله يرضي عليك
آش معروف اعلا اللمغارب غير حديان جارو ولا رزقو أو من حقو
بالصحة والراحة االلوميما تستاهلي اكتر ولد ارضى
المهم غير متخليوهاش ابلاش وخا غلطات احنا اللمغارب معروف اعلنا الجود والكرم
عنداك ايكولك راسك تغلط فيهم احنا اللمغاربة مايقد اعليهم غير لي خلقكهم