رئيس جماعة الحاجب يقاضي مقاولا بسبب جريمة بيئية.

2023-04-15 / 00:27
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ع محياوي _ هبة بريس

تقدم رئيس جماعة الحاجب ” حكيم وحيد ” والبرلماني عن دائرة الحاجب عن حزب الأحرار ، بشكاية إلى النيابة العامة لدى المركز القضائي المقيم بالمدينة، في حق مقاول نائل صفقة تشذيب أشجار بالمدينة، إلى القضاء بعدما أخل بالتزاماته ومضمون اتفاق المتعاقدين، و صدرت أوامر بالتحقيق في ذلك وترتيب الجزاءات القانونية في حق المقاول لعدم احترامه دفتر التحملات.

وفوجئ مسؤولو الجماعة أثناء زيارة أحدهم لورش التشذيب الذي هم أشجار “بوتغزاز” بحي عين خادم أقشمير، بكون قطع أشجارا غير مدرجة في محضر معاينة للجنة تقنية مختصة حلت بالموقع في 14 شتنبر الماضي وقامت بتحديد نوع الأشجار ومكان وجودها وما إذا كانت ستخضع للتشذيب من عدمه.

ولاحظ النائب الثاني لرئيس المجلس، وجود خروقات أقدم عليها نائل الصفقة، لما زار الورش رفقة قائد عين خادم أقشمير وممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات وممثل مكتب المساحات الخضراء بالجماعة، عكس ما فرض عليه لما نال الصفقة التي أجريت في 30 يناير الماضي بباشوية الحاجب من طرف مندوبية أملاك الدولة بمكناس.

يشار أن مدينة الحاجب عرفت نموا كبيرا في عهد العامل الحالي بفضل خدماته المتواصلة فيما يخص البنية التحتية للمدينة وتدشين عدد من المنتزهات التي استحسنت لها ساكنة المدينة وزوارها.

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