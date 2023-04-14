ليلة القدر .. طرامواي الرباط – سلا يمدد خدمته

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة “ترانس ديف”، التي تتولى استغلال طرامواي الرباط-سلا، الجمعة، عن تمديد خدمة الشبكة خلال “ليلة القدر” إلى غاية الساعة الثالثة صباحا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ ، أن ” طرامواي الرباط سلا سيمدد جدوله الزمني خلال ليلة القدر يوم الإثنين 17 أبريل 2023 إلى غاية الثلاثاء 18 أبريل 2023 بحيث ستشتغل شبكة الطرامواي إلى غاية الساعة الثالثة صباحا مع مرور كل نصف ساعة ابتداء من الحادية عشر ليلا “.

وأضاف المصدر ذاته أن مواعيد المرور ستكون متوفرة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقعها الإلكتروني: www.tram-way.ma/Facebook/tramwayrs.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل مزيد من المعلومات ستكون مصلحة الزبناء ” ألو طرام ” رهن إشارة الزبناء على الرقم 0537863232

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0