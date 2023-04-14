العروض تنهال على بونو مع اقتراب نهاية الموسم

2023-04-14 / 21:30
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هبة بريس : القسم الرياضي

انهالت العروض الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الحالي.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن أندية ريال سوسييداد وفياريال وفالنسيا دخلت على الخط من أجل التعاقد مع حارس مرمى أسود الأطلس خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لنفس المصدر فإن وكيل أعمال الحارس ياسين بونو بدأ بالفعل تحركاته من أجل إيجاد فريق جديد لموكله، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الفريق الأندلسي.

ومعلوم أن ياسين بونو مطلوب أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق لأندية مانشستر يونايتد ووست هام وليدز يونايتد أن أبدت اهتمامها بضم الحارس.

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‫9 تعليقات

  1. إن شاء الله سيتوج مجهوده بأفضل حارس في العالم وهو أهل لذالك وسيتعاقد مع افضل الأندية الانجليزية..

  6. ياسين بونو افضل حارس في قارة أفريقيا شكرا ياسين بونو عشنا معك افراح في المونديال لا توصف ..

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