بالفيديو.. أبوخلال يواصل تألقه بهدف رائع أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي
هبة بريس : القسم الرياضي
واصل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال تألقه بعدما سجل هدفا جديدا أمام أولمبيك ليون، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 31 من الدوري الفرنسي.
ووقع أبوخلال هدف التعادل لتولوز أمام ليون عند الدقيقة 37 من الجولة الأولى، ليصل بذلك إلى الهدف السابع له في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
— Moroccan Grinta Videos (@MGVIDEOS3) April 14, 2023
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5 تعليقات
ماشاء الله
اللهم بارك وزيد في ذالك
أحبكم يا أهل المغرب خاوة خاوة
غير مشا لحج رجع بدا يماركي سبحان الله
أحسن لاعب في المنتخب وموراه مزراوي متدينين الله يبارك