تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب، خلال مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختار الاتحاد الأوروبي للعبة النجم الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي كفائز بهذه الجائزة، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “الاتحاد”.

ونشر الحساب الرسمي لـ”يويفا” على موقع “تويتر” مقطع فيديو للمجهود الفردي الكبير الذي قام به ستونز خلال المباراة، والتمريرة الرأسية الرائعة لزميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والتي أسفرت عن تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وتفوق جون ستونز على منافسيه، وهما: الإسباني إبراهيم دياز نجم فريق ميلان الإيطالي، الذي صنع هدف الفوز “للروسونيري” وسجله زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر في شباك ضيفه نابولي (1-0) في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من عمر “الديربي” الإيطالي مساء الأربعاء الماضي، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو

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