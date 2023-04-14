الحكم على راشق الملك تشارلز بالبيض بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا

2023-04-14 / 18:49
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هبة بريس

أفاد المدعون أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما أُدين بتهمة السلوك التهديدي بعدما ألقى حوالي خمس بيضات على الملك تشارلز في نونبر عند زيارته إلى يورك في شمال إنجلترا.

وقال الادعاء العام الملكي إن باتريك ثيلويل حُكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا مع “العمل 100 ساعة من دون أجر”، وذلك بعد أن حكمت محكمة يورك الابتدائية بإدانته.

قال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب، في بيان “لم يُظهر ثيلويل أي ندم بعد إلقاء القبض عليه وواصل عزمه على رشق فخامة الملك بالبيض”.

وأضاف “هذا سلوك قائم على التهديد وغير مقبول ولن يتم التسامح معه”.

وفي العام الماضي، أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي البيض المتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن ينكسر على الأرض لدى وصولهما إلى مناسبة تقليدية في يورك.

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