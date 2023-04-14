نشرة إنذارية: موجة حر في مناطق بالمملكة

2023-04-14 / 18:21
7
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 40 درجة من السبت إلى الثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب، من السبت إلى الإثنين، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة بكل من تارودانت، والسمارة، وطاطا، وأسا-الزاك، وداخل أقاليم إنزكان أيت ملول ،وأكادير إيداوتانان، وكلميم.

وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و38 درجة، من الأحد إلى الثلاثاء، بكل من الفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وسيدي بنور، وسطات، ومراكش، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، واليوسفية، والرحامنة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان، وتاونات، ومولاي يعقوب، وشتوكة-أيت باها، وداخل أقاليم الصويرة والقنيطرة وآسفي وطانطان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يونس الرفيق…كفاءة سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس

يونس الرفيق…كفاءة سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس

2023-04-14 / 22:51
Photo of ليلة القدر .. طرامواي الرباط – سلا يمدد خدمته

ليلة القدر .. طرامواي الرباط – سلا يمدد خدمته

2023-04-14 / 21:55
Photo of عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية :”تقارير بعض المؤسسات حول بلدنا بها مغالطات كثيرة “

عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية :”تقارير بعض المؤسسات حول…

2023-04-14 / 20:27
Photo of العلوي : واردات المغرب من الغازوال الروسي تصل لـ 13 بالمائة هذه السنة

العلوي : واردات المغرب من الغازوال الروسي تصل لـ…

2023-04-14 / 20:20
Photo of الاتحاد العام للشغالين يدعو إلى تحسين دخل الأجراء

الاتحاد العام للشغالين يدعو إلى تحسين دخل الأجراء

2023-04-14 / 17:42
Photo of لقجع : الحوار الاجتماعي “مكسب حقيقي” بين الحكومة ومختلف الشركاء

لقجع : الحوار الاجتماعي “مكسب حقيقي” بين الحكومة ومختلف…

2023-04-14 / 17:10
Photo of تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-04-14 / 16:14
Photo of الأغلبية الحكومية: “ندين بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين”

الأغلبية الحكومية: “ندين بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق…

2023-04-14 / 15:22
Photo of “الأغلبية” تحيي تعامل الحكومة الجدي لمواجهة ارتفاع الأسعار

“الأغلبية” تحيي تعامل الحكومة الجدي لمواجهة ارتفاع الأسعار

2023-04-14 / 15:14
Photo of شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة على التتويج بكأس العرش

شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة…

2023-04-14 / 13:44

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق