فوزي لقجع

لقجع : الحوار الاجتماعي “مكسب حقيقي” بين الحكومة ومختلف الشركاء

2023-04-14 / 17:10
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هبة بريس _! الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية توجد على طاولة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وقال لقجع، عقب اجتماعي رئيس الحكومة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقدا في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إن “حوارات اليوم تمت في ظروف يطبعها الاحترام التام وتبادل الرأي حول الأوضاع الحقيقية لبلادنا سواء الاقتصادية أو المالية”.

وسجل أنه تم التطرق، أيضا، إلى “الصعوبات التي يعاني منها الأجراء في مختلف القطاعات”، مبرزا أنه “تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير في إطار لجنة وزارية بحضور الفرقاء الاجتماعيين للتدقيق في مختلف أوجه هذه الإشكالات وإيجاد الهوامش التي من شأنها أن تمكننا جميعا من رفع التحديات المستقبلية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر السيد لقجع أن الحوار الاجتماعي “مكسب حقيقي” في العلاقة بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، والمرتبطة “بمأسسة” الحوار الاجتماعي.

يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

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‫7 تعليقات

  1. لغة الخشب…كأنه يجيب عن سؤال معنى الحار الاجتماعي…المفروض ان يعكي حلول للمجاعة التي يعيشها الموظف

  2. حوالي 20 سنة و نحن نسمع بمأسسة الحوار الاجتماعي و سنفكر و سنجتمع مرة أخرى وووووو

  3. حوار الكذب و التسويف ،لقد أصبح الآن مجرد الاجتماع بأعضاء من الحكومة مكسبا للنقابات و للشغيلة ،يا لكم من رهط و كذبة و منافقين و مصاصي دماء المغاربة ،أين هو الإصلاح الضريبي ،لا زال الأجير يتحمل عبء الغلاء و المدرسة و التطبيب و أيضا طل الضغط الجباءي بالإضافة إلى 20%من دخله التي تذهب الى الضريبة على القيمة المضافة ،حوار من أجل تحديد جدولة الحوار هذا هو نوع الحوار الذي تدعون إليه مسرحية بءبسة مع كامل الأسف كبؤس ملفات الفساد العديدة و منها ملف التذاكر الذي أدخلته جامعة الكرة إلى دهاليز النسيان

  6. اتمنى ان لا يكون هذا الاجتماع مع الشركاء اكثر تمثيلية بهدف تمرير مغالطات فاتح ماي ونحن دائما ما نسمع بهذه الخرافات من التطبيل منذ سنين مضت

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