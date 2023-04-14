وكيل الزلزولي يجتمع مع مسؤولي ليدز يونايتد الإنجليزي

2023-04-14 / 17:01
0

هبة بريس : القسم الرياضي

اجتمع خافيير غاريدو، وكيل أعمال الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مع مسؤولي نادي ليدز يونايتد، وذلك بخصوص امكانية انضمام النجم المغربي إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لما  أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن وكيل الزلزولي سافر قبل أيام إلى المملكة المتحدة وعقد اجتماعا مع مسؤولي ليدز يوناتيد بشأن صفقة عبد الصمد الزلزولي.

وحسب نفس المصدر فإن مسؤولي ليدز يونايتد يستعدون لتقديم عرض رسمي لنادي برشلونة من أجل ضم الزلزولي خاصة بعد تألقه مع أوساسونا هذا الموسم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الإنجليزي يعاقب ليفربول بعد واقعة مباراة السيتي

الاتحاد الإنجليزي يعاقب ليفربول بعد واقعة مباراة السيتي

2023-04-14 / 18:06
Photo of مدرب سان جيرمان متهم بـ”العنصرية” ضد المسلمين والسود

مدرب سان جيرمان متهم بـ”العنصرية” ضد المسلمين والسود

2023-04-14 / 16:54
Photo of “الأغلبية الحكومية”: الترشيح الثلاثي لتنظيم المونديال “سابقة في تاريخ كرة القدم”

“الأغلبية الحكومية”: الترشيح الثلاثي لتنظيم المونديال “سابقة في تاريخ…

2023-04-14 / 15:27
Photo of شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة على التتويج بكأس العرش

شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة…

2023-04-14 / 13:44
Photo of وزير إسباني: “الترشح المشترك لمونديال 2030 مشروع مهم بالنسبة لنا”

وزير إسباني: “الترشح المشترك لمونديال 2030 مشروع مهم بالنسبة…

2023-04-14 / 13:34
Photo of “بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ماني بعد شجاره مع ساني

“بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ماني بعد شجاره مع…

2023-04-14 / 09:33
Photo of “يونايتد ” يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

“يونايتد ” يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

2023-04-13 / 22:31
Photo of بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر…

2023-04-13 / 20:58
Photo of أسهم شديرة تتهاوى بعد تراجع مستواه مع باري الإيطالي

أسهم شديرة تتهاوى بعد تراجع مستواه مع باري الإيطالي

2023-04-13 / 19:48

رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه

2023-04-13 / 17:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق