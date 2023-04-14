وكيل الزلزولي يجتمع مع مسؤولي ليدز يونايتد الإنجليزي

هبة بريس : القسم الرياضي

اجتمع خافيير غاريدو، وكيل أعمال الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مع مسؤولي نادي ليدز يونايتد، وذلك بخصوص امكانية انضمام النجم المغربي إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن وكيل الزلزولي سافر قبل أيام إلى المملكة المتحدة وعقد اجتماعا مع مسؤولي ليدز يوناتيد بشأن صفقة عبد الصمد الزلزولي.

وحسب نفس المصدر فإن مسؤولي ليدز يونايتد يستعدون لتقديم عرض رسمي لنادي برشلونة من أجل ضم الزلزولي خاصة بعد تألقه مع أوساسونا هذا الموسم.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0