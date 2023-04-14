مدرب سان جيرمان متهم بـ”العنصرية” ضد المسلمين والسود

هبة بريس _ رياضة

يواجه مدرب فريق باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، اتهامات بالعنصرية تجاه المسلمين والسود، عندما أدلى بتصريحات حين كان مدرباً لفريق نيس الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن المدير الرياضي السابق في نيس جوليان فورنييه أرسل بريدا إلكترونيا في نهاية الموسم الماضي زعم فيه أن غالتييه أدلى بتصريحات عنصرية تجاه بعض لاعبي نيس.

وحسب ما ورد، بعث فورنييه الرسالة إلى، ديف برايلس فورد، مدير الرياضة السابق في مجموعة “إينيوس” للبيتروكيماويات المالكة لنادي نيس.

وزعم فورنييه في الرسالة المنسوبة إليه أن غالتييه قد تذمر من كثرة اللاعبين السود والمسلمين في الفريق.

وجاء في نص الرسالة الإلكترونية: “قال لي وكيل أعماله وابنه جون فالوفيك غالتييه أني بنيت فريقا من الحثالة، ولصدمتي من هذه التعليقات طلبت منه التوضيح فأجاب: (لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يتواجد في المسجد كل ظهر يوم جمعة)”.

وتابع: “طلبت منه مواجهتي لأقول له إن هذه التعليقات كانت مسيئة لي”

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