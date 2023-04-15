طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من، الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، وحار نوعا ما بالسهول الشمالية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب مع نزول قطرات محلية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر غبار محلي بأقصى الجنوب. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بسهول المحيط الأطلسي الوسطى و جنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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