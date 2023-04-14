تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 156 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).
وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 08 و14 أبريل الجاري، أن 6 ملايين و883 ألف و071 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و880 أشخاص، مقابل 24 مليون و922 ألف و136 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و722 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 889 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 9.1 في المائة.
وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (74)، والدار البيضاء سطات (40)، وفاس مكناس (22)، وبني ملال خنيفرة (5). وسوس ماسة (5)، ومراكش آسفي (5)، والشرق (3)، والداخلة وادي الذهب (1) ، وطنجة تطوان الحسيمة (1).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 176 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.
6 تعليقات
كورونا انتهت وخلفت مأساة حقيقية لدي نفوس الشعب المغربي .
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية كورونا انتهت بلا رجعة.
اتقوا الله فينا كورونا سوى لعبة سياسية نريد التغيير والاصلاح وليس كلام تافه عن سيناريو كوفيد 19 كورونا..
أنتم لازلتم تتحدثون عن كورونا والشعب المغربي يعاني من ارتفاع الأسعار الملتهبة التي حطمت نفسية المواطن المغربي ولا زالت.
بسبب كورونا تحطم الإقتصاد الوطني المغربي بقراراتكم التافهة والطوارئ المتتالية في جائحة كوفيد 19 كورونا.
ارقام غير صحيحة هههههههههههه.