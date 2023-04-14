رسميا: 20 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1444هـ/2023م

2023-04-14 / 15:45
0
هبة بريس

أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1444هـ/2023م في مبلغ 20 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1444هـ/2023م، بأن “الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقدا بالدرهم لمن يود ذلك ويريده”.

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أن هذه القيمة “تم تحديدها هذه السنة 1444 هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)”، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”.

وذكر المجلس بأنه “من المعلوم تعبدا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي بذلك قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عند الله فضلها، ويرجون عنده سبحانه أجرها وثوابها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2023-04-12 / 16:28
Photo of عرض مخطوطات قرآنية “من القرن الأول” في العراق

عرض مخطوطات قرآنية “من القرن الأول” في العراق

2023-04-11 / 16:56
Photo of مع الغلاء… المجلس العلمي الأعلى يحدد زكاة الفطر في 20 درهما

مع الغلاء… المجلس العلمي الأعلى يحدد زكاة الفطر في…

2023-04-09 / 13:36
Photo of الملك يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

الملك يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

2023-04-07 / 13:53
Photo of السعودية.. 4 قراء من ضمنهم مغربيان يتنافسون على جائزة “عطر الكلام”

السعودية.. 4 قراء من ضمنهم مغربيان يتنافسون على جائزة…

2023-04-06 / 11:51
Photo of مقرئ مغربي يتأهل إلى نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية

مقرئ مغربي يتأهل إلى نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية

2023-04-05 / 11:10
Photo of فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب

فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب

2023-04-04 / 20:57
Photo of الإعلان عن الفائزين بنهائيات المسابقة القرآنية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

الإعلان عن الفائزين بنهائيات المسابقة القرآنية لمؤسسة محمد السادس…

2023-04-04 / 11:18
Photo of السعودية: أكثر من 10 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي بالعشر الأوائل من رمضان

السعودية: أكثر من 10 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي…

2023-04-03 / 10:54
Photo of 7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان

7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10…

2023-04-01 / 10:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق