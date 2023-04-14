“جميع أمواله باسم والدته”.. هبة أبوك تصدم بعد مطالبتها بنصف ثروة حكيمي

هبة بريس

كشفت صحف إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص انفصال هبة ابوك عن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

المفاجأة، وفق صحيفة “آس” الإسبانية، كانت عندما علمت عبوك أنه ليس لدى شريكها السابق أي شيء باسمه، بعد مطالبتها بنصف ثروته وأمواله.

وأضافت الصحيفة، المستفيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات، مشيرة الى أن اللاعب كان يأخذ مصاريفه الخاصة من والدته.

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