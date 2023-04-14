أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس
الصورة من الارشيف

الأغلبية الحكومية: “ندين بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين”

2023-04-14 / 15:22
1
هبة بريس - الرباط

أدانت مكونات الأغلبية الحكومية، بشدة، ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس، عبرت الأغلبية الحكومية، عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم القدس، في تحد صارخ لقدسية المسجد الأقصى، وفي ضرب تام لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع القدس والتي تمنع بوضوح تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

كما عبرت مكونات الأغلبية، عن إشادتها العالية بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاعتداء على قائد بطنجة أثناء عملية تحرير للملك العمومي

الاعتداء على قائد بطنجة أثناء عملية تحرير للملك العمومي

2023-04-17 / 00:10
Photo of تارودانت : بسبب الفراولة …تسمم 6 أفراد من عائلة واحدة

تارودانت : بسبب الفراولة …تسمم 6 أفراد من عائلة…

2023-04-16 / 22:18
Photo of بعد نهاية رمضان..المغرب يعود إلى الساعة الإضافية الأسبوع المقبل

بعد نهاية رمضان..المغرب يعود إلى الساعة الإضافية الأسبوع المقبل

2023-04-16 / 20:45
Photo of الوضع بالسودان ..المغرب يدعو إلى وقف أعمال العنف غداة مقتل 56 مدنيا

الوضع بالسودان ..المغرب يدعو إلى وقف أعمال العنف غداة…

2023-04-16 / 20:03
Photo of حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح…

2023-04-16 / 17:51
Photo of تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بشبكة للاتجاد في المخدرات ضواحي تطوان

تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بشبكة للاتجاد في المخدرات…

2023-04-16 / 17:39
Photo of شح المياه وحفر الآبار بطرق عشوائية….قائدان بسطات يضيقان الخناق

شح المياه وحفر الآبار بطرق عشوائية….قائدان بسطات يضيقان الخناق

2023-04-16 / 17:15
Photo of طنجة ..توقيف صاحب سوابق وحجز كمية من “القرقوبي “

طنجة ..توقيف صاحب سوابق وحجز كمية من “القرقوبي “

2023-04-16 / 16:59
Photo of استنفار بالقنيطرة بعد اندلاع حريق بمقاطعة حضرية

استنفار بالقنيطرة بعد اندلاع حريق بمقاطعة حضرية

2023-04-16 / 16:52
Photo of تارودانت : تسجيل إصابات في مواجهة عنيفة بين سكان محليين و رعاة رحل

تارودانت : تسجيل إصابات في مواجهة عنيفة بين سكان…

2023-04-16 / 16:33

تعليق واحد

  1. لولى فساد الحكام وتهون الشعوب لما تجرأة القردة و الخنازير على المسلمين

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق