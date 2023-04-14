أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس
الصورة من الارشيف

الأغلبية الحكومية: “ندين بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين”

2023-04-14 / 15:22
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هبة بريس - الرباط

أدانت مكونات الأغلبية الحكومية، بشدة، ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس، عبرت الأغلبية الحكومية، عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم القدس، في تحد صارخ لقدسية المسجد الأقصى، وفي ضرب تام لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع القدس والتي تمنع بوضوح تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

كما عبرت مكونات الأغلبية، عن إشادتها العالية بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

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