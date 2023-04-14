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وزارة السياحة: السياحة المغربية تبلغ مستويات غير مسبوقة

2023-04-14 / 14:53
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هبة بريس

أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب استقبل نحو 2.9 مليون سائح عبر المعابر الحدودية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، باعتبارها السنة المرجعية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة المغربية تواصل نموها لتبلغ مستويات غير مسبوقة، كما تبين الأرقام الاستثنائية المسجلة في نهاية مارس 2023”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى انتعاش العديد من الأسواق السياحية الكبرى، خاصة الأسواق الإسبانية والبريطانية والإيطالية والأمريكية التي سجلت معدلات نمو بلغت نسبها على التوالي 45 في المئة، و28 في المئة، و9 في المئة، و5 في المئة.

يذكر أن الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة اتخذا العديد من التدابير الهامة خلال سنة 2022 في مجالي النقل الجوي والترويج السياحي.

وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2023 ستعرف تعزيز الجهود المبذولة في مجالات التسويق وتوسيع شبكة الربط الجوي.

وخلص البلاغ إلى أنه تماشيا مع خارطة الطريق 2023- 2026، يرتقب أن تكون 2023 سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 35 خطا جويا جديدا لتأمين الربط مع 8 وجهات مغربية ابتداء من هذا الصيف، مما سيمكن من تحقيق موسم صيفي جيد بكل المقاييس.

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