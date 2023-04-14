ريم فتحي تصدم متابعيها بإطلالتها الجريئة

نجلاء مزيان

أعرب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم من الاطلالة التي ظهرت بها الفنانة المغربية ريم فتحي، و ذلك موازاة و ذكرى ميلادها 25.

و اعتبر ذات النشطاء أن للفنانين الحرية التامة في اختيار ملابسهم، غير أن للشهر الفضيل حرمته لذلك من الواجب احترامه.

هذا و قد تعرضت الفنانة المغربية التي عمدت نشر صورها الجريئة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،-تعرضت- لوابل من الانتقادات الأمر الذي جعلها تحذف جميع التعاليق السلبية في نظرها.

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