شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة على التتويج بكأس العرش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المكتب المسير لنادي شباب هوارة لكرة القدم، عن إستعداده لمواجهة نهضة بركان، في مباراة ربع النهائي من كأس العرش، والذي لم يتم الاعلان بعد عن توقيتها .

وكشف حميد البهجة رئيس النادي، في ندوة صحفية إحتضمها مقر أمجاد هوارة، أن المكتب المسير والإدارة التقنية واللاعبين على إستعداد لمواجهة نهضة بركان، من أجل مباراة تاريخية تجمع البرتقالتين في ربع النهائي لكأس العرش.

وقال ” البهجة ” انه رغم الصعوبات المالية التي يتخبط فيها النادي لسنوات خلت، وشح المساهمات او انعدامها من المستثمرين والأعيان والمنتخبين بهوارة، لابد من تجديد النداء الى كافة الفعاليات من أبناء المنطقة إقليميا وجهويا ووطنيا والجالية المقيمة بالخارج ، بدعم برتقالة سوس لتحقيق التتويج بكأس العرش وتحقيق الحلم .

وجدد رئيس برتقالة سوس، تأكيده على أن مشواره التدبيري لشؤون النادي، واضح وشفاف، وان مساره في التسيير الشأن الكروي بالمنطقة يعتبر مشرفا، وان حبه لبرتقالة سوس لا يمكن ان يشكك فيها أحد.

من جانبه إستعرض عزيز الشايب محامي الفريق الهواري، أهم العقبات التي تواجه النادي، من ضمنها 53 مسطرة قضائية ناتجة عن التسيير السابق لشؤون النادي، إستنزفت ميزانية النادي، مؤكدا أن الغاية اليوم هو خلق توازن مالي للفريق الاستمرار ، وان ما حققه الفريق خلال هذا الموسم يعد إنجازا كبيرا رغم الظروف المالية .

وكشف محامي الفريق، أن هناك جهات تحاول التأثير على عمل المكتب المسير، لكن مهما ذلك هناك إستمرار في العمل الدؤوب من كافة مكونات شباب هوارة، والهدف هو تحقيق مراتب مشرفة في البطولة او حلم التتويج بكأس العرش.

مدرب الفريق الهواري الإطار الوطني ” مصطفى قندار” أكد أن اللاعبين على إستعداد لمواجهة تاريخية مع فريق نهضة بركان صاحب عدة القاب قارية ووطنية، مشيرا ان هناك طموح جارف و عزيمة للمكتب المسير واللاعبين والإدارة التقنية وتشجيع ومساندة الجمهور ، كلها مؤشرات إيجابية قادرة على خلق إنجاز كروي، علما أن الفريق الهواري وصل الى مرحلة الربع لثالث مرة في مشواره الكروي.

ولم يخفي الإطار الوطني خلال الندوة الصحفية، حجم ما وصفه ب ” الحݣرة والظلم من أناس لم يردوا الجميل لأهله” الذي تعرض لها الفريق.

ولم يخفي مدرب الفريق من كثافة المباريات التي يخوضها ضمن منافسات البطولة الوطنية هذا الموسم، أو في مباريات كأس العرش، معلنا رغبته في نهاية الموسم و مغادرة الفريق إلى وجهة أخرى لم يعلن عنها .

واجمع الجميع خلال الندوة الصحفية، على أهمية ودور ومساندة الجمهور في تأهيل الفريق، مستنكرين تصرفات ‘ شردمة” تحاول خلق تعثرات للفريق، وأن أيامها معدودة، لأن كل الهواريون يرفضون هذا السلوك الشاذ ويريدون لفريقهم التأهل، والحفاظ على ماليته من أعباء أحكام قاسية من العصبة بسبب الشغب ” المفتعل”.

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