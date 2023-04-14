إحباط محاولة هجرة 150 مواطنا إفريقيا صوب سبتة المحتلة
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق بأنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة “الخلوط”.
وأوضحت السلطات المحلية أن محاولة الهجرة غير المشروعة هاته نفذها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 150 مهاجرا سريا، كان بعضهم مسلحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء، قبل أن تتصدى لهم القوات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف 70 من بين هؤلاء المهاجرين، مع تسجيل إصابة 14 عنصرا من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاء المهاجرين، تم نقلهم للمستشفى المحلي بمدينة الفنيدق لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.
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11 تعليقات
الحل هو افراغهم من المدن القريبة من سبتة و مليلية المحتلتين.
كيف يعقل مدينتين مغربيتين سبتة ومليلية المحتلتين من طرف الإستعمار الإسباني يمنع الدخول إليها ؟؟؟
يغامرون ويضحون بانفسهم من أجل الوصول إلى سبتة ومليلية المحتلتين وذالك من أجل إيجاد عمل هناك.. والمسؤول الوحيد الذي مايحصل لشبابنا هي الحكومة ..
يجب على السلطات الإسبانية بفتح الحدود من أجل العبور حتى لا يقع المهاجرين الغير الشرعين في كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها..
صورة تقطع القلب وتبكي ولكن للاسف الشديد كل ما يحدث لشبابنا وكذا شباب إفريقيا هو الهروب من الفقر والهشاشة والبطالة وووووو وووووووو وغيرها من أجل لقمة العيش..
المهاجرين الغير الشرعين يضحون بانفسهم إلى التهلكة ويلجؤون إلى العبور التي يوجد بها أسلاك كهربائية ولايهمهم ذالك سوى الوصول إلى سبتة ومليلية المحتلتين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أين أنتم يا حكومة ألا تقطع قلوبكم بمشاهدة هذآ المنظر المؤلم والمحزن الذي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء من إفريقيا والمغرب وأنتم لم تحركوا ساكنا ، أولادكم في أمان واطمئنان…
لحد الآن والحكومة لم تجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا وهذا ما جعل شبابنا وشباتنا يهاجرون إلى الديار الأوروبية لايجاد عمل هناك.
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي أن شبابنا وشباتنا أمام قوم لا يعرف الرحمة والشفقة فهم معرضون للموت في اي دقيقة على يد المستعر الاسباني المحتل لمدينتين المغربيين سبتة ومليلية وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
ما هذه المهزلة والابتزازات في حق المهاجرين السريين، نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم للسلطات الإسبانية مع تنسيق السلطات المغربية ..
سبحان الله لحد الآن والحكومة لم تجد حلا مناسبا للخروج من ظاهرة الهجرة السرية سواء عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء او عبر عبور الحدود البرية شيء غامض جدا ويحير المعقول !!!!!!!!!!!!!!