إحباط محاولة هجرة 150 مواطنا إفريقيا صوب سبتة المحتلة

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق بأنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة “الخلوط”.

وأوضحت السلطات المحلية أن محاولة الهجرة غير المشروعة هاته نفذها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 150 مهاجرا سريا، كان بعضهم مسلحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء، قبل أن تتصدى لهم القوات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف 70 من بين هؤلاء المهاجرين، مع تسجيل إصابة 14 عنصرا من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاء المهاجرين، تم نقلهم للمستشفى المحلي بمدينة الفنيدق لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

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