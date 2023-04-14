الجزولي يقود حملة ترويجية لتسريع الاستثمارات الصينية بالمغرب

هبة بريس

سيبدأ الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم الاثنين المقبل، حملة ترويجية بشنغهاي وبكين، منظمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وسيشارك الجزولي أيضا في إطار هذه الحملة الترويجية في النسخة العشرين من معرض شنغهاي للسيارات، وندوة “المغرب الآن” تحت شعار “الصين-المغرب: ربط اقتصاداتنا من خلال التجارة والاستثمار”.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة لتقديم عرض المملكة وتسريع وتيرة الاستثمارات الصينية بالمغرب.

وأشار الجزولي إلى أنه “تحت قيادة الملك محمد السادس، فرض المغرب نفسه كوجهة مميزة للاستثمار، مسجلا أن المغرب يشهد حاليا زخما حقيقيا يعتزم تقاسمه مع الفاعلين الاقتصاديين الصينيين”.

ويتضمن برنامج هذه الجولة أيضا سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الصينية، والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالبلد.

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