وهبي للمغاربة: “ثقوا في الحكومة.. وخدمة البلد والشعب مفخرة لنا”

هبة بريس - الرباط

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، المغاربة إلى الثقة في الحكومة، مشددا على أن أحزاب الأغلبية اليوم أقوى مما كانت عليه في الماضي ولديها إحساس ورغبة قويتين في العمل أكثر.

وقال وهبي في كلمته باللقاء الذي أعقب لقاء الأغلبية الحكومية، مساء أمس الخميس، أن اللقاء تميز بمناقشة عددا من القضايا والمشاكل الراهنة، مشددا على أن الحكومة عازمة على مواجهة هذه المشاكل بتحالفها واتفاقها واحترامها لعلاقاتها والتزاماتها سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو استنادا على ميثاق الأغلبية.

وشدد رئيس “البام”، بالقول “خدمة هذا البلد وهذا الشعب مفخرة لنا ووسام على صدورنا ونحن في الحقيقة نعتبره فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد ستجده الأجيال اللاحقة “.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 1 10