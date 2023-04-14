الإعلان عن منصب “كاتب عام وزارة التعليم ” يحاصر شكيب بنموسى

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من أسماء سياسية معروفة و من أطر وزارة التربية الوطنية و التعليم، بعد إعلان المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، عن إسم تعيين يونس السحيمي (عن حزب الاستقلال)، كاتبا عام لقطاع التربية الوطنية، وذلك خلفا ليوسف بلقاسمي.

وشغل السحيمي منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وعمل لفترة في ديوان المندوب السامي للتخطيط، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال، ويشغل منصب مدير ذيوان نزار بركة، خلال توليه وزارة المالية.

وقد حملت نفس التدوينات، استنكار ورفض، بعد أن اعتبروا ان هذا التعيين في المناصب العليا تم خارج الضوابط القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص.

فبعد أن أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم “شكيب بنموسى” في 16 يناير من هذه السنة، فتح باب الترشيح لشغل منصب “الكاتب العام للوزارة”، و تحديد تاريخ 3 فبراير الماض كآخر أجل لوضع الترشيحات، تم يوم 14 فبراير الإعلان عن لائحة تضم 5 مرشحين لاجتياز المقابلة النهائية الإنتقائية و التي جرت يوم 17 فبراير.وفق الشروط القانونية للتعيين في المناصب العليا، لكن ماذا وقع بعد ذلك يقول هؤلاء ؟؟ .

و كشف هؤلاء بعد تسريب ” وثيقة ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان لائحة المرشحين لهذا المنصب لا تتضمن إسم ” يونس السحيمي” المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة الإنتقائية النهائية.

كما حملت تلك التدوينات الفايسبوكية رسائل تذكيرية للوزير بنموسى بما كتبه في تقريره حين كان رئيسا للجنة النموذج التنموي الجديد، أن “تعزيـز الرأسـمال البشـري محـددا حاسـما لنجـاح النمـوذج التنمـوي الجديـد، بالنظـر إلـى كونـه رافعـة لتكافــؤ الفــرص، ووســيلة لبنــاء مجتمــع يســوده القانــون و يكــون فيــه المواطنــون مســتقلين وقادريــن علــى الأخــذ بزمــام أمورهــم، ورافعــة رئيســية لتنافســية بلدنــا فــي المســتقبل”.

واعتبر هؤلاء المحتجين في تدويناتهم، أنه من حق الأحزاب انتداب كفاءات متحزبة لمهام المسؤولية، لكن من الضروري عد خرق مساطر التعيين و تنظيم المباريات، لأن التشكيك سيبعد الكثيرين من الطاقات من الأطر الوطنية عدم المشاركة مستقبلا في المباريات المفتوحة لشغل مناصب تحتاج الكفاءة .

فهل ستتحرك احزاب المعارضة، في وضع هذا الملف للنقاش والتداول في مجلس النواب ؟؟.

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